TRABZONSPOR 0-2 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
5. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine yönelen Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada Roland Sallai’nin pasıyla topla buluşan Victor Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
39. dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında Mendy’nin vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çıkardı.
45+2. dakikada Visca’nın ceza sahası içine ortasında burada bulunan Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
İkinci yarı başladı
48'Galatasaray, Trabzonspor savunmasını az adamla yakaladı. Sol kanattan hareketlenen Barış, topu arka direkteki Yunus'a kesti. Yunus'un yakın mesafeden vuruşu dışarı gitti.
56'Kullanılan köşe vuruşunda Abdülkerim'in kafa vuruşunu Uğurcan çıkardı.
67'GOL! Abdülkerim Bardakcı, topu ağlara gönderdi. Kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim, kafayla topu ağlara gönderdi.
84 GOL | Trabzonspor 0-2 Galatasaray, Morata
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, John Lundstram, Mustafa Eskihellaç, Edin Visca, Cham, Enis Destan (Sıkan dk. 19)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Nwakaeme, Ozan Tufan, Zubkov, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinsın Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Alvaro Morata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Muslera (Galatasaray)