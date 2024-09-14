Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de oynadığı 4. maçını da kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda da sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece ligde oynadığı 4. maçını da kazandı.

Aslan ligde bu sezon oynadığı Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarından galip ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig’de salı günü erteleme maçında Gaziantep FK’yı konuk edecek.