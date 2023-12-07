GÖSAŞ’ın verilerine göre, bu yıl Kasım ayında e-ticaret harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 135 artış gösterdi. Kasım’da yapılan alışverişlerde her 3 işlemden biri e-ticaret üzerinden yapıldı.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), e-ticaret platformlarının yoğun kampanyalarıyla geçen Kasım ayına ait, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS’larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı. ‘Şahane Kasım’, ‘Efsane Kasım’, ‘Efsane Cuma’ ‘Muhteşem Cuma’ ve ‘Siber Pazartesi’ gibi farklı indirim kampanyalarıyla online alışverişlerin tavan yaptığı dönemde e-ticaret harcamalarını inceleyen araştırma, tüketicilerin en fazla hangi sektörlerde harcama yaptığını, bir önceki yıl aynı döneme göre kıyaslayarak sektörel harcama değişimlerine ışık tutuyor. GÖSAŞ’ın verilerine göre bu yıl Kasım ayında e-ticaret harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 135 artış gösterdi.

Kasım alışverişlerinin öne çıkan sektörü yemek oldu

Kampanyalar ayı Kasım’da bu yıl tüketiciler online alışverişlerde en fazla harcamayı geçen yıla oranla yüzde 312 gibi çok büyük bir artışla yemek sektöründe gerçekleştirdi. Bu sektörü yüzde 192 artışla Giyim&Aksesuar ve yüzde 187 artışla Araç Kiralama & Satış-Servis-Yedek Parça sektöründeki harcamalar takip etti.

E-ticaret alışverişlerinde yaklaşık her iki işlemden biri peşin biri taksitli yapıldı

Araştırmaya göre, Kasım ayında peşin e-ticaret alışveriş cirosu yüzde 145 artış gösterirken, taksitli alışverişlerin cirosu da yıllık bazda yüzde 124 arttı. E-ticaret alışverişlerinin yüzde 55’i peşin yüzde 45’i taksitli yapıldı, diğer bir ifadeyle Kasım ayında yaklaşık her iki işlemden biri taksitli biri peşin olarak gerçekleşti.

Taksitli alışverişlerde de en fazla kuyumculuk sektörüne yoğunlaştık

Cazip kampanyalarla birlikte ihtiyaçlarını taksitle karşılayıp Kasım ayı fırsatlarından yararlananlar, taksitli e-ticaret alışverişlerinde de en fazla Kuyumcu - Mücevherat sektörünü tercih etti. Bu dönemde kuyumcularda yapılan taksitli alışverişler önceki yıla göre yüzde 245 arttı. Taksitli e-ticaret alışverişlerinde Giyim&Aksesuar yüzde 228, Mobilya&Dekorasyon ise yüzde 181 artışla Kuyumculuk sektörünü takip etti.

Kampanyaların desteğiyle e-ticaret alışveriş hacminin zirveye çıktığı Kasım’da kadın tüketiciler harcamalarını yüzde 146 arttırırken, en çok ilgiyi sırasıyla Yemek, Kuyumculuk ve Araç Kiralama & Satış-Servis-Yedek Parça sektörlerine gösterdi. Erkeklerin harcamaları da yüzde 129 oranında arttırırken tercihlerini sırasıyla Kuyumculuk, Mobilya&Dekorasyon ve Giyim&Aksesuar yönünde kullandılar.

Alışverişlerini en fazla arttıran iller Gaziantep ve Kayseri

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin verilerine göre alışveriş ayı Kasım’da e-ticaret harcamalarının geçen yıla göre en fazla arttığı iller Gaziantep (yüzde 314) ve Kayseri (yüzde 224) oldu. Bu illeri sırasıyla Bursa (yüzde 217), Konya (yüzde 186), Antalya (yüzde 182), Adana (yüzde 177), Ankara (yüzde 172) ve İzmir (yüzde 129) takip etti.