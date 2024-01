Yenihane.com, sektördeki gelişmeleri dikkate alarak, gayrimenkul danışmanları ile gayrimenkul müşterilerini bir araya getiriyor. Sektöre yönelik yenilikçi yapısı ile dikkat çeken platform, faaliyete başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “ücretli çalışan” istatistikleri verilerine göre, gayrimenkul sektöründe çalışan sayısı 122 bin 179’a ulaştı. Bu rakam 2009 yılında 33 bin seviyesindeydi. Gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 3.7 olan gayrimenkul sektöründe belgeli gayrimenkul işletmelerinin sayısı da 55 bine yaklaştı. Farklı bölgelerde uzman olan gayrimenkul danışmanlarının sayısı giderek artarken, gayrimenkul almak, satmak ya da kiralamak isteyen müşteriler de doğru gayrimenkul danışmanına ulaşmakta zorlanıyor. Sektördeki büyümeye paralel olarak müşterilerin doğru gayrimenkul danışmanlarına ulaşması daha önemli hale geldi.

Yenihane.com, sektördeki gelişmeleri dikkate alarak, gayrimenkul danışmanları ile gayrimenkul müşterilerini bir araya getiriyor. Sektöre yönelik yenilikçi yapısı ile dikkat çeken platform, Yenihane Teknoloji A.Ş. bünyesinde faaliyete başladı. Platform, gayrimenkul danışmanlarını uzmanlık alanları ve bölgeleriyle eşleşen müşterilerle buluşturuyor. Yenihane Kurucu Ortağı ve CEO’su Yüce Özkan, platformun sektöre ve müşterilere sunduğu avantajları değerlendirdi. Özkan, sektöre güven getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Doğru danışmanlar doğru müşteriler

Yüce Özkan, platformun sektöre yeni bir soluk getirdiğini belirterek, gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ya da kiraya vermek isteyenlerin hem bölge hem de gayrimenkul türü bakımından en doğru gayrimenkul danışmanlarını platformda bulabileceğini ifade etti. Özkan, “Platform müşteriler, ihtiyaçları doğrultusunda en doğru gayrimenkul danışmanlarını seçebiliyor. Gayrimenkul danışmanları da uzmanlık alanları ve bölgeleri ile eşleşen en doğru müşterilerle etkileşim kurabiliyor” dedi.

“Gayrimenkulde güven ortamı oluşturmak istiyoruz”

“Sektördeki boşluğu dolduruyoruz!” diyen Özkan, platformun her iki tarafın çıkarlarını koruyarak, zaman ve maliyet tasarrufu sağladığına işaret ederek, “Yeni nesil gayrimenkul platformun, teknolojik altyapısı gelişmiş algoritmalarla tasarlandı. Yazılımcı kimliğim ile sistemin tasarımını bizzat kendim yaptım. Geliştirdiğimiz sistem, her tarafın ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Ayrıca, her taraf kendisine en uygun kişi ile eşleştiği için verimli bir iş birliği kurulabiliyor. Böylece gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarında güven ortamı oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Platformun hizmet prensibi

Özkan, platformun yapısı hakkında şu bilgileri verdi: “Platforma üye olan müşteriler ihtiyaçlarına göre talep oluşturuyor. Bölgenin uzmanı gayrimenkul danışmanları, müşterinin talebini inceleyerek istek gönderiyor. Müşteri de istekleri inceleyerek danışman seçebiliyor. Böylece müşteriler, gayrimenkul planı yaptıkları ve bilgi sahibi olmadıkları bölgenin uzmanı gayrimenkul danışmanıyla iş birliği kurabiliyor. Danışmanların uzmanlık bölgenizde kim ev arıyor kim evini satıyor kim kiralık arıyor kim kiraya vermek istiyor, platformda hepsini görmek mümkün”

“Gayrimenkul danışmanları puanlanabiliyor, yorum yapılabiliyor”

Özkan, “Geliştirdiğimiz algoritma, platform üzerinden açılan talepler ile bu talebe gelen istekleri değerlendiriyor. Böylece hangi talep hangi danışmana uygunsa müşteriye seçim hakkı veriyor. Örneğin; Antalya’daki arsasını satmak isteyen ancak farklı bir şehirde yaşayan bir müşteri, Antalya bölgesinde uzman olan arsa ya da gayrimenkul danışmanıyla kolayca eşleşebiliyor. Böylece müşteri, farklı bir bölgenin gayrimenkul danışmanıyla çalışmak zorunda kalmıyor. Açılan talebin bölgesi veya gayrimenkul kategorisi uygun değilse istek yapılamıyor. Bu avantajı gayrimenkul danışmanları da kullanabiliyor; uzmanı olmadıkları bölge ya da gayrimenkul kategorisindeki taleplerle eşleşmiyorlar. Ayrıca, müşteriler çalıştıkları gayrimenkul danışmanlarını puanlayıp, haklarında yorum yapabiliyor” sözlerini aktardı.

Üyelik ve talep açmak ücretsiz

Yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul danışmanlarını doğru müşterilerle, müşterileri de doğru danışmanlarla eşleştiren gayrimenkul platformuna ücretsiz üyelikle giriş yapılabiliyor, talepler için ücret talep edilmiyor. Platformun avantajlı premium hizmetleri için gayrimenkul danışmanlarından aylık belirli bir ücret talep ediliyor. Yenihane’nin ilk üyesi olan gayrimenkul danışmanlarına, yüzde 50 indirimle ömür boyu potansiyel müşterilere ulaşma ayrıcalığı tanınıyor. Lansmana özel abonelikler ilk 3 ay ücretsiz sunuluyor. Platformun yazılım altyapısı, aynı zamanda yazılımcı olan platformun CEO’su Yüce Özkan tarafından tasarlandı. Gayrimenkul sektörüne yönelik uçtan uca çözümleri ile dikkat çeken platformun mobil uygulaması kısa süre sonra kullanıma sunulacak.