Geçtiğimiz haftalarda ilk etapta 11 işçinin iş akdine son verilmiş, bunun üzerine iş durdurulmuş ve vardiya sırasında içeride olan işçiler limanda kalmıştı. İşten çıkarılan işçiler liman önünde toplanarak arkadaşlarına destek verirken, sendikalaşma sürecinin baskı altında bırakıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Sürecin burada sona ereceği düşünülürken, bugün 20 işçinin daha işten çıkarıldığı öğrenildi. Çıkarılan işçilerin önemli bir bölümünün sendikaya üye olduğu belirtilirken, firmanın daha önce yaptığı "İşçi çıkarmaların sendikayla ilgisi yok" yönündeki açıklaması tartışma konusu oldu.

Son gelişmeyle birlikte işten çıkarılan işçi sayısı 31’e yükselmiş oldu. İşçiler ve sendika temsilcileri, yaşanan duruma tepki gösterirken, firmanın henüz resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA