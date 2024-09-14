Osmangazi Belediyesi tarafından kadınları kitap okumaya teşvik etmek adına hayata geçirilen ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi çerçevesinde gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu kitapseverlerle buluştu. Osmangazi Belediyesi’nin ücretsiz olarak ilçedeki kadınlara dağıttığı ‘Yapa-bilirsin’ adlı eseri ve aynı addaki belgeseli üzerine konuşan Tekelioğlu, “Kadın varsa imkansız yoktur” dedi.

‘Okuyan kadın özgürleşir, aydınlanır ve özgüvenli olur’ düşüncesiyle hareket eden Osmangazi Belediyesi, büyük ilgi gören ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi ile ilçedeki kadınlara kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, bu aktiviteyi günlük ritüel haline getirmelerini sağlıyor. Proje çerçevesinde akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikte içeriğe sahip olan kitaplar, muhtarlar işbirliğinde iki aylık periyotlarla belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Proje çerçevesinde Tuluhan Tekelioğlu’nun kaleme aldığı ‘Yapa-bilirsin’ adlı eser, geçtiğimiz temmuz ayında projenin başlangıç noktası olarak belirlenen Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir ve Sırameşeler mahallelerinde oturan kadınlara dağıtıldı. 9 kadının başarı hikayesinin anlatıldığı kitabı okuyan kadınlar, Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte ünlü yazar ile bir araya geldi.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, Tuluhan Tekelioğlu’nun ‘Yapa-bilirsin’ adlı kitabında da bahsettiği Türkiye‘nin dört bir yanından 9 kadının umut ve ilham dolu hikayesinin anlatıldığı ‘Yapabilirsin’ belgeselinin gösterimi ile başladı.

“Başarmak için yeter ki içimizdeki gücü çıkartalım”

Belgesel gösteriminin ardından yaptığı konuşmada milyonlarca umut ve ilham dolu hikayeye sahip kadın olduğunu ifade eden Tekelioğlu, “Osmangazi Belediyesi’nden beni arayıp kitabımı kadınlara dağıttıklarını ve kitabı okuyan kadınlarla sizi buluşturmak istiyoruz dediklerinde çok duygulandım. Bir belediye tarafından kadınlara özel projeler oluşturulması ve böyle güzel etkinlikler düzenlemesi gerçekten çok önemli. Osmangazi Belediyesi yöneticilerini ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Farklı kentlere gidip konuşma yaptığım zaman, belgeselde yer alan kadınların gözlerinde gördüğüm enerjiyi diğer kadınlarımızın gözünde de görüyorum. Çünkü bizim umut ve ilham dolu hikayeye sahip olan kadınlarımızın sayısı 9 değil, 900 değil, 9 bin değil, milyonlar kadar. Yeter ki üzerimize atılan bu ataleti bırakalım. Yeter ki içimizde bulunan bu gücü ortaya çıkartalım” diye konuştu.

“Bu ülkenin kaderi kadınların ölümleriyle yazılmamalı”

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili de konuşan Tekelioğlu, “Biliyorum herkesin dertleri var. Üstelik son günlerde ülkemizin dertleri ile de dertleniyoruz. Küçücük Narin’in kaderinin bu olmaması gerekirdi. İnşallah failleri bulunur ve en ağır cezayı alır. Maalesef ki Narin’in yaşadığı ilk ve tek değil. Bilmediğimiz hayatlarda birçok Narin var. Zalim insanlar, Narin gibi masum yavruların katili oluyorlar. İnşallah bu olay son olur. Bu tür olayların önlenmesi için gereken çalışmalar yapılır. 2012 yılında çıkan çok önemli bir kanunumuz var. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Bu kanun uygulandığında şiddet duruyor. 6284 sayılı bu kanunu uygulatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu ülkenin kaderi kadınların ölümleriyle yazılmamalı” diye konuştu.

“Değişimin gücü kadındır”

"Kadınlarımızı şiddet mağduru olarak değil, başarının örnekleri olarak görmek istiyoruz" diyen Tekelioğlu, “Ailemizden, akrabalarımızdan ve toplumdan gelen baskılar olabiliyor. ‘Sen kadınsın anlamazsın’, ‘Erkeğin işine karışma’ gibi sözleri hepimiz duymuşuzdur. Kadınlarımızın başarıları ise bu sözlere en güzel cevap olmuştur. Belgeseldeki kadınlarımızın hayatları da verilen cevaplara en somut örnektir. Daha nice başarı öyküsüne sahip olan ancak bilmediğimiz kadınlarımız var. Keşke onların da belgeselini yapabilsek. Kadınlarımızı şiddet mağduru olarak değil, başarının örnekleri olarak görmek istiyoruz. Bunu da biz kadınlar olarak başaracağız. Gelsin biri beni kurtarsın, gelip yolumu çizsin diye beklemeyin. Kalkıp mücadele edip, çalışarak kendi hayatlarınıza sizler yön verin. Kendi hayatlarınızın kahramanı olun. Kadın değişirse, tüm dünyayı değiştirir. Kadın gülünce, toplum gülüyor. Değişimin gücü kadındır” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, söyleşi sonunda gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu’na katılımından dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Osmangazili kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda gazeteci-yazar Tekelioğlu, Osmangazili sevenleri için kitaplarını imzaladı.