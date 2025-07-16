Heyette TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine dair gelişmeler ele alındı.

Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Buldan, sürecin olumlu ve verimli geçtiğini belirtti. Bugün önemli bir görüşme daha yaptıklarını ve sabahtan beri yapılan görüşmelerin üçüncüsü olduğunu söyledi. Bahçeli’ye kabulü için teşekkür eden Buldan, sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını, Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini dinlediklerini ifade etti. Süreçten sonra aşama aşama hem Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partileri ve Cumhur İttifakı'nın aktörleriyle görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Bahçeli ise basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Ben ahrazım" cevabını verdi.

Türk Dil Kurumu’na göre ahraz; sağır ve dilsiz anlamına geliyor.