Tekirdağ Şarköy’de dün başlayan ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarında devam orman yangınında Kavakköy yakınlarında hayvan damları ve çiftlikleri olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını yangından korumak için tarlalarda bekletiyor.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde dün çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor. Köylüler büyümeye devam eden yangının bulunduğu Tekirdağ-Çanakkale sınırında bulunan hayvan damları ve hayvan çiftliklerindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanları yangından korumak için tarlalarında ortasında bekletiyor.

Öte yandan çiftçiler yangından tarlalarında zarar görmemesi için traktörlerle set oluşturuyor.