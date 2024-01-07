Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Kavgada birbirlerinin araçlarının camlarına balyozlarla saldıran sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavganın büyümesiyle ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırmıştı. Saldırganların kavgası çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerde iki sürücünün de ellerine aldıkları balyozlarla araçlara vurmaya başladığı görülmüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ö.Z. ve E.M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından “kavga ve mala zarar verme” suçlarından adli makamlara sevk edildi.