İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı çalışma tamamlanırken, AFAD ekipleri otelde inceleme başlattı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy’de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren başlattığı inceleme tamamlanmıştı. Olayın yaşandığı otelde Böcek ailesinin ve diğer 2 turistin kaldıkları odalardaki eşyalar polis ekipleri tarafından alınarak incelemeye götürülmüştü. Öte yandan, 2 kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından AFAD ekipleri otele gelerek kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler için inceleme başlattı.