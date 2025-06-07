Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 katlı binadaki çatı yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstasyon Mahallesi 1491. Sokak’taki 3 katlı bir binanın çatısında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çatıyı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.