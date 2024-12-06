Gebze’de bu yıl toplam 118 bin 914 ton evsel atık, 5 bin 866 ton iri hacimli atık ve 13 bin 513 ton moloz atığını bertaraf edildi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında da ilçenin mahallelerinde, sokaklarında ve caddelerinde hijyen ve temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. 2024 yılında uzman personelleriyle kentin her köşesinde hizmet veren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hizmet sezonu boyunca 36 bin 791 sokak ve caddeyi temizledi. Temizlik ekipleri tarafından yıl içerisinde ayrıca, 69 bin 587 metre cadde ve sokaklar (gri su ile) yıkanarak temizlendi. Vatandaşların daha temiz bir Gebze’de yaşamasını hedefleyen Gebze Belediyesi ekipleri ayrıca, 319 cami ve ibadethanenin de detaylı bakım ve temizlik çalışmalarını son teknoloji cihazlar ile gerçekleştirdi.

Kentin sokak ve caddelerinde bulunan 3 bin 434 çöp konteynerinin bakım ve onarımı yapıldı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında toplam 118 bin 914 ton evsel atık, 5 bin 866 ton iri hacimli atık ve 13 bin 513 ton moloz atığı toplayarak bertaraf etti. Ekipler ayrıca yıl içerisinde 25 adet çevre denetimi çalışması da gerçekleştirdi.