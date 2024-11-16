Yeni Dünya Zirvesi’nin üçüncüsü başarıla gerçekleştirildi. Bu yıl ’Yeni dünyayla bir olmak’ mottosuyla düzenlenen zirvede, 80 üniversiteden birçok öğrenci, kendilerini yeni dünyaya ve iş hayatına hazırlayacak uzman isimlerin konuşmalarını dinleme fırsatı buldu.

Faydasıçok Vakfı Başkanı Selcen Faydasıçok, “Gençlerin yapması gereken yetkinliklerini artırıp yeni dünyanın yetkinliklerini öğrenmek. Hızla değişen dünyamızda bizlere düşen en önemli görevlerden biri, gençlerimizi bu değişime hazırlamak. Birinin hayatına dokunduğunuz zaman sadece onun hayatına dokunmakla sınırlı kalmazsınız, tüm yaşamı boyunca ondan etkilenen herkesi etkilersiniz. Hiçbir eylem asla küçük değildir ve bizim çocuklarımız bilgilerini, deneyimlerini ve sevgilerini paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu, paylaşmakla ışıklarının eksilmeyeceğini bilirler. Birlikte daha iyi bir dünya kurmak için çalışabiliriz" diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Ülkemizdeki eşitsizlikleri dert ediniyoruz, her türlü eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik projelere kaynaklar ayırıyoruz. Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesinin eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini gidermek olduğuna inanıyorum. Bu desteği geniş bir alana yaymamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yemek Sepeti Hızlı Ticaret Genel Müdürü Bülent Dölek de, "Mentorlük yaptığım gençlerde de, genç arkadaşlarımın sohbetlerinde de ’hep bizden beklenen her kriterde 10 üzerinden 8-9 puanda olmak’ diye bir şey var diyorlar. Ama ben diyorum ki, ’sen illa 10 kriterin 10’unda da 8-9 olmak zorunda değilsin. Bazı kriterlerde 6 olabilirsin, 5 olabilirsin. Ama önemli bir kriter olsun ki seninle ilgili, bu kişisel iletişim becerin olabilir, analitik yeteneğin olabilir, işte orada 12 ol. Yani skalanın dışında bir yerde. Çünkü bu özelliğin seni özgün kılıyor, ortaya çıkarıyor. ’Ben herkesten farklıyım’ diyebilmek için o 12’yi bulmak lazım" dedi.