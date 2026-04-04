Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Avrupa Birliği Horizon Europe programı kapsamında hazırlanan 5 milyon avro bütçeli 'AI-CIRCLE' projesi ile önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Üniversite koordinatörlüğünde yürütülecek olan proje, dijital dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanında Avrupa genelinde güçlü bir işbirliği ağı oluşturmayı hedefliyor. HORIZON-WIDERA-2025-01-ACCESS-01 European Excellence Initiative çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'AI-CIRCLE-Excellence for Digital Transformation and Business Modelling Solutions for the Circular Economy' projesi, toplam 12 farklı Avrupa ülkesinden üniversite ve kuruluşu bir araya getiriyor. BUÜ'nün liderlik edeceği konsorsiyumda Letonya, Slovenya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, İrlanda, İspanya, Hollanda, Almanya, İtalya ve İsveç'ten paydaşlar yer alıyor.

'Küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz'

Projenin kapsamı ve hedefleri hakkında teknik detayları paylaşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, AI-CIRCLE projesinin yükseköğretim kurumları arasında kurulacak bir Avrupa mükemmeliyet ağı aracılığıyla yapay zeka destekli dijital dönüşümü ve döngüsel ekonomi temelli iş modeli inovasyonlarını geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Prof. Dr. Arsoy, çalışmanın özellikle Türkiye'nin de içinde yer aldığı 'Widening' ülkelerine odaklanarak araştırma mükemmeliyetini artırmayı, kurumsal dönüşümü desteklemeyi ve KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

5 tematik alanda 48 pilot uygulama

Prof. Dr. Arsoy, proje kapsamında 24 KOBİ ile en az 48 pilot uygulama gerçekleştirileceğini ifade etti. Akademik araştırma çıktılarının doğrudan gerçek sektör uygulamalarına dönüştürüleceğini kaydeden Arsoy, çalışmaların tekstil, gıda sistemleri, turizm ve konaklama, ulaşım ve mobilite ile çevre ve enerji sistemleri olmak üzere 5 temel tematik alanda yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Projenin akademik ekibi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kadrosundan oluşuyor. Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy'un koordinatörlüğündeki projede Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Prof. Dr. Yasemin Ertan, Prof. Dr. Yücel Sayılar, Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı, Prof. Dr. Elif Yücel, Doç. Dr. Mehlika Saraç ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Meydancı araştırmacı olarak görev alıyor.