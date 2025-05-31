Bursa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bursa Emniyet Spor Kulübü Futbol Şubesi'nin 2024-2025 sezonunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Kulüp bünyesinde yer alan U15, U16, U17 ve U18 yaş kategorilerindeki takımlar toplamda 74 lisanslı sporcu ile mücadele etti.

Sezon boyunca gösterdikleri performansla dikkat çeken genç sporcular, bulundukları gruplarda önemli dereceler elde etti. Takımlar bir üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilikle sezonu tamamlayarak kulüplerine gurur yaşattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, paylaşımında tüm sporculara yeni sezonda başarılar dileyerek, emeklerinden ötürü teşekkür etti.