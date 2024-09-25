Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ve DOĞADER, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi’ne ciddi hasar verecek derin deniz deşarj kapasite artırımına tepki gösteren STK’lar, karardan geri dönülmesi için toplanan 5 bin imzayı dilekçe ile birlikte il müdürlüğüne teslim etti.

Gemlik Kent Konseyi öncülüğünde Bursa Kent Konseyi ve DOĞADER, Gemlik Körfezi’nde faaliyet gösteren Marmara Kimya Sanayi’nin derin deniz deşarj kapasite artışına tepki göstermek maksadıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüzde 350’lik kapasite artışına giden MKS’nin Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi’ne geri dönülmez kalıcı hasar vereceğini açıklayan sivil toplum kuruluşları, en kısa sürede karardan dönülmesi gerektiğini vurguladı. Basın açıklama sonrası sivil toplum kuruluşları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü’ne çıkarak karara itiraz eden Gemlik halkının topladığı 5 bin imza ve dilekçeleri teslim etti.

Gemlik Körfezi’ndeki su sıcaklığı 2 derece artacak

MKS’nin yapmak istediği yatırımla Gemlik Körfezi’ndeki suyun 2 derece daha ısınacağını belirten DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi’ni kirletecek Marmara Kimya Sanayi’nin yapacağı faaliyete karşı Gemlik Kent Konseyi öncülüğünde Gemlik halkının binlerce imzasını dilekçemizle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Teslim edeceğiz ki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü doğamızı, denizimizi, balığımızı zehirleyecek olan bu faaliyete izin vermesin. Zaten iklim krizi nedeniyle bu yıl ölçülen deniz suyu sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıktı. Bu yapılan faaliyetle Marmara Kimya Sanayi denizden tonlarca suyu çekecek, kimyasalla karıştıracak ve ısıtarak Gemlik Körfezi’ne verecek. Gemlik Körfezi bu faaliyetle 2 dereceye kadar daha fazla ısınacak. Zaten Marmara Denizi’nin Marmara Bölgesi’nin fosseptik çukuruna döndüğü bir dönemde, ülke sanayisinin yüzde 65’inin burada olduğu bir dönemde Marmara Denizi müsilaj başta olmak üzere kendi kirliliğini, can çekiştiğini her fırsatta bize ifade ederken karar vericiler derhal acil eylem planları yapıp Marmara Denizi’ni kurtaracak çalışmalar yapması gerekirken bir faaliyete daha izin vermek istiyorlar. Buradan Gemlikliler ve Bursalılar olarak diyoruz ki bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Bu faaliyete izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Günde 200 bin konutun suyunu ısıtacak

Yapılacak kapasite artışının canlı ekosistemine geri dönülmez hasar vereceğini kaydeden Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, “Gemlik halkının vicdanını temsil eden 5 bin imzayı Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğüne teslim etmek için buradayız. 2020 yılından günümüze MKS firmasının günümüze Gemlik Körfezi’ne yapmak istediklerini özetleyecek olursak, derin deniz deşarjı ile saatte 5 bin 300 metreküp suyu yani 1 günde 200 bin konutun kullanımına eşdeğer suyu denizden 10 - 15 derece arasında alarak tesisinde soğutma işlemlerinde kullandıktan sonra Gemlik Körfezi’ne 25 derecede geri bırakacaktır. Bu işlem canlı ekosistemini geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacaktır. 3 yıl önce çabuk unutulan 2021 yılı şubat ayında Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajı da tetikleyecektir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müsilaja neden olan 3 maddeyi sayarken birincisi suyun ısınması, ikincisi suyun kirlenmesi, üçüncüsü suyun buharlaşması ifadelerini kullanmıştı. Bugün MKS’nin yapmak istediği tüm yatırımlar bu 3 sorunu da tetikler vaziyette. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi MKS’nin yüzde 350’lik kapasite artışı ve buna ÇET raporuna gerek yoktur kararı verilmesiyle karşı karşıyayız. 0.25 derecede buzulların eridiği, iklimsel krizlerin gündeme geldiği dünyada 2 derece deniz suyu ısınmasının nelere yol açacağını biliyoruz. Bizler Gemlik’in havasına, suyuna, toprağına, dünyaca ünlü zeytinine kalıcı hasarlar verecek bu tesisisin kapasite artışının karşısındayız” şeklinde konuştu.