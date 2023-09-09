Demirköy ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken bariyerlere çarpan bir acil tıp teknisyeni genç, maalesef hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde 112 istasyonunda görev yapmakta olan Ahmet Melik Aydın adlı acil tıp teknisyeni, Demirköy ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin hemen olayı bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, genç meslektaşları Ahmet Melik Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Melik Aydın için, görev yaptığı Lüleburgaz ilçesindeki 112 istasyonu önünde bir anma töreni düzenlendi. Törene, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Başsavcısı Burak Özcoşar, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. üyesi Çiğdem Cerit, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Önder Porsuk, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Ayrıca, Ahmet Melik Aydın'ın kısa bir süre önce Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden mezun olduğu ve mesleğe yeni başladığı öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.