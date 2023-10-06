5 yaşından 30 yaşına kadar çocukların ve gençlerin girişimci zihin yapısında ve 21 yy. becerilerine sahip bireyler olarak yetişmesi için deneyim odaklı programlar geliştiren ve uygulayan Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın GençBizz Lise Girişimcilik Programı başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Lise öğrencilerinin, global, toplumsal ya da bireysel bir sorunu tespit ederek çözüm geliştirmesi ile başlayan programda, gençler iş dünyası gönüllüleri mentorluğu ve öğretmenlerinin rehberliğinde odaklandıkları sorunu çözmek için kendi girişimlerini kuruyorlar.

Program kapsamında görev dağılımından, sermaye oluşturmaya, pazar araştırmasından bir ürünü ya da hizmeti gerçekten üreterek satmaya ve program sonunda ise girişimlerin tasfiye edilmesine kadar bir işletmenin her aşamasının deneyimlendiği GençBizz Lise Girişimcilik Programı’na öğretmenler ve öğrenciler için başvurular başladı.

24 yıldır Türkiye'de Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olan ve 123’ten fazla ülkede uygulanan GençBizz Lise Girişimcilik Programı, ülkemiz genelinden tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımına açık olarak yürütülüyor.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, GençBizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim dönemi içerisinde programı yürüten öğretmenlere özel uyguladıkları Öğretmen Gelişim Programı ile öğretmen gelişimini sürekli desteklediklerini söyledi. Çelebi, “GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nı okullarında yürüten öğretmenlerimizin yüzde100’ü programın öğrencilere özgüven ve yapabilme duygusunun aşılandığını,belirtiyor. Bizler de yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençleri iş dünyasıi le tanıştırdığımız GençBizz’e öğretmenlerimizi davet ediyoruz.” dedi.

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