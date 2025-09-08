İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, OVP’deki büyüme hedeflerinin (2026 yılı için yüzde 3,8, 2027 için yüzde 4,3 ve 2028 yılında yüzde 5 ile) ihracat hedefleriyle örtüşmediğini belirterek, “Son iki çeyrektir ihracat büyümeye katkı sunmadı. Hatta ekside kaldı. Bu tablo önümüzdeki dönem için de ipuçları veriyor. İhracatın büyümeye katkı sağlayabilmesi için çift haneli artışlar gerekiyor. Bunun için ihracatçılarımızın rakipleriyle aynı şartlarda desteklenmesi şart" dedi.

Eskinazi, OVP’de öne çıkan ürün ve pazar çeşitliliği, yüksek katma değerli üretim, ticaret diplomasisi ve lojistik üstünlük hedeflerini ise olumlu bulduklarını dile getirdi.

OVP’de Afrika’ya ihracat artışına vurgu yapılmasını değerlendiren Eskinazi, EİB’in Afrika’ya ihracat performansına da değindi.

2025’in ilk 8 ayında Afrika’ya ihracatımız yüzde 25 artarak 954 milyon dolardan 1 milyar 196 milyon dolara çıktığını, Afrika, AB’den sonra en çok ihracat yaptığımız ikinci pazar olduğunu ifade eden Başkan Eskinazi, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına, Ar-Ge’ye ve lojistik projelerine verilen desteğin ihracatın niteliğini artıracağını, Türkiye’nin rekabet gücünü yükselteceğini kaydetti.

MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN 85 MİLYON ADİL PAY ALMALI

Türkiye’nin 2025 yılı sonunda 1,5 trilyon doları aşan milli gelirle dünyanın 16., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olacağı, kişi başı milli gelirin 17 bin doların üzerine çıkacağı ve Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceği öngörülerini de değerlendiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu başarı döviz kurlarının uzun yıllardır baskılanmasıyla elde edilmiş bir başarı. Öte yandan kişi başı milli gelir 17 bin dolara çıkarken toplumun çok az bir kesimi bu refah artışını hissediyor. Türkiye’de sosyal barışı korumamız için kişi başı milli gelirdeki artıştan Türkiye’de yaşayan herkesin adil bir pay alması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.