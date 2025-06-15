KO-MEK, "Ev Becerileri Atölyesi" ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler kazandıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), yeni bir projeyle 9-16 yaş arası gençlere günlük yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyor. "Ev Becerileri Atölyesi" 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Atölye çalışmaları 25 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Eğitimler hafta içi her gün 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Grup çalışmaları, oyunlar ve etkileşimli aktivitelerle desteklenen program, öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı kılacak. Yaş gruplarına göre pedagojik olarak uygun sınıflar oluşturulacak.

Ev Becerileri Atölyesi, gençlerin pratik beceriler kazanmasının yanı sıra özgüvenlerini artırmalarını, aileleriyle birlikte üretmenin keyfini yaşamalarını ve hayata daha donanımlı adım atmalarını sağlıyor. Eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.