Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aygöl, programda öğrencilerle fikir alışverişi yaparak gelen soruları yanıtladı. Ayrıca, öğrencilerin talepleri ve önerilerini dinleyerek, üniversite topluluklarının desteklenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Bak’tan, gençlere söz

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Vali Şefik Aygöl görüntülü konuştu. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlik faaliyetlerinin yürütülmesi için bir Genç Ofis daha kurulması konusunda söz verdi. Üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde daha aktif rol almalarına imkan sağlaması bekleniyor.