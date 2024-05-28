Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Balıkesir ve Çanakkale’de bir dizi ziyarette bulundu. 2 günlük ziyaret kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) uzmanları ile toplantılar gerçekleştiren Şimşek, ajansın bölgede yürütmüş olduğu projeleri yerinde inceledi.

Ahmet Şimşek, ziyaret kapsamında ajans birim başkanları, uzmanlar ve diğer personeller ile yapmış olduğu toplantılarda; GMKA’nın faaliyetleri ve programları, hayata geçirilen projeler, bölgede olan gelişmeler ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. GMKA Genel Sekreter Onur Adıyaman’ın eşlik ettiği, bölgede hayata geçirilen projelere saha ziyaretlerinde de bulunan Şimşek, uygulayıcı proje sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirerek projelerin çıktıları hakkında bilgi sahibi oldu.

Bigadiç, Burhaniye ve Havran’da sosyal ve turizm içerikli projeler gezildi

Proje ziyaretlerine Bigadiç’ten başlayan Şimşek, içerisinde turizm amaçlı 12 adet taş ev, 1 köy konağı, 1 köy kahvesi yapımının gerçekleştirilmiş olduğu Bigadiç Belediyesinin yararlanıcı olduğu “Markalaşma Yolunda Bigadiç” ve “Bigadiç Alternatif Turizm Destinasyonunu Güçlendirme” isimli iki farklı destek alan proje ile başladı. Ardından Havran’da, Havran Belediyesi’nin yararlanıcı olduğu arasta Havran sokak sağlıklaştırmasının yapıldığı ve Seyitonbaşı Müze-Kafe yapım işinin yer aldığı “Osmanlı’dan Yadigar Saklı Cennet: Havran” isimli projeyi yerinde inceledi. Şimşek, yine Havran’da 2025 yılında tamamlanması beklenen doğa oteli ve konaklama ünitelerinin yapılacağı, uluslararası standartlara uygun karavan kampı alanının yapılacağı, ayrıca; su sporları malzemeleri, yüzer iskelenin içerisinde yer alacağı “Havran Su Sporları Merkezi ve Karavan Kampı” isimli projenin uygulanacağı alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Genel Müdür Ahmet Şimşek ile birlikte Havran’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ı (SOGEP) ile desteklenen Geleneksel Zeytinyağı Sabun Atölyesi’ni gezen kafile daha sonra Havran’dan ayrıldı.

Günün diğer proje ziyareti 2022 Üreten Şehirler Güdümlü Proje Desteği alan, Burhaniye Ticaret Odası’nın “Güvenli Gıda Analiz ve İhracat Destek Merkezi” isimli proje oldu. Ziyarette gıda ürünlerinin ihracatında, sertifikasyonda ve coğrafi işaretli ürünlerin denetiminde gerekli olan akredite analiz laboratuvarı ve gıda ürünlerinin ihracatına destek olmak amacıyla kurulan dış ticaret istihbarat merkezi hakkında bilgiler alındı. Bölgenin dalış turizmine katkı sağlayan Gömeç Dalış Okulu ziyareti sonrası ilk gün ziyaretleri sona erdi.

Troya Müzesi ve Çanakkale Savaşları Tarihi Alan başkanlığı projeleri ile ziyaretler tamamlandı

İkinci gün GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi personelleri ile bir araya gelen Şimşek, personel ile yapmış olduğu toplantı sonrası proje ziyaretlerine devam etti. Programa ilk olarak GMKA’dan proje desteği alan Troya Müzesi ziyareti ile başlandı. “3D Projeksiyon Mapping” isimli proje için Troya Müzesi’nde incelemelerde bulunulurken hem de müzede yer alan tarihi eserler gezildi. Ardından Çanakkale destinasyon yönetim stratejisi ve kent markası oluşturulması, yerel turistik ürünlerin satışına yönelik olarak eski Çanakkale Liman Başkanlığı hizmet binasının tadilatının tamamlanarak “Çanakkale Store”a dönüştürülen Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin yararlanıcı olduğu “Çanakkale, Destinasyon Yönetimi İle Markalaşıyor” isimli proje ziyareti gerçekleştirildi.

Günün diğer ziyaretinde Şimşek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ziyareti gerçekleştirerek, Birinci Dünya Savaşı’nda batırılan tüm gemilerin sualtında mevcut konumlarının tespit edilmesi, bir batık envanterinin oluşturulması ve H.M.S. Majestik Batığı’nın dalış turizmine açılması ile tamamlanan Çanakkale “H.M.S Majestik Batığı’nın Dalış Turizmine Açılması” projesi hakkında bilgi aldı. Son olarak yine Tarihi Alan Başkanlığının yararlanıcı olduğu SOGEP projesi olan, Eceabat’ın Seddülbahir köyünde tıbbi aromatik bitki üretimi ve işlenmesi, köylü kadın ve gençlerin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda sertifika alması sağlanan "Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor” projesi hakkında alınan bilgi sonrasında ziyaretler sona erdi.