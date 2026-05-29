Nilüfer Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda bayram geçirebilmesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bayram süresince sahada görev yapan ekipler, cadde ve sokakların temizliğinin yanı sıra kurban kaynaklı atıkların hızlı şekilde toplanması ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için yoğun mesai harcıyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde çöp konteynerlerinin düzenli olarak boşaltılması, yıkanması ve dezenfekte edilmesi çalışmalarını sürdürürken; kötü koku ve görüntü oluşumunun önüne geçmek amacıyla temizlik programlarını yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında ekipler, bayram boyunca nöbet esasına göre görev yapıyor.

Görevimizin başındayız

Konuya ilişkin açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şunları söyledi:

'Kurban Bayramı paylaşmanın ve dayanışmanın bayramıdır. Bu süreçte hijyen ve halk sağlığı da büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz bayram boyunca sahada görev başında. Kurban kaynaklı atıkların hızlı şekilde toplanmasından cadde ve sokak temizliğine kadar birçok noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin bayramı sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için görevimizin başındayız.'