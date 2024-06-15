Edirne’de polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Ekipler yaptıkları kontrol sonucu otomobilde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Düzensiz göçmenleri illegal yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan T.P, M.C. ve araç sahibi K.O. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Araçta 50 bin euro ve bin 155 lira ele geçirildi.

T.P ve M.C isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. K. O isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.