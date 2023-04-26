Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Uluslararası Lojistik Çözümleri ve Süreç Yönetimi Ticaret Fuarı olan LogiMAT 2023 ziyaretçilerine kapılarını açtı. 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda depo ve raf sistemleri üreticisi Gökçelik de yerini aldı.BURSA (İGFA) - Avrupa'nın en büyük intralojistik fuarı olarak tanımlanan LogiMAT, her yıl Almanya’da düzenleniyor.

Depo ve raf sistemleri alanının lider markalarından Gökçelik, LogiMat 2023 Stuttgart Ticaret Fuarı Merkezi’nde GDS markası ile Salon 1G Stand 10G95’te en yeni teknolojik ürünlerini ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji, Ar-Ge, tasarım yatırımları ile öne çıkan ve endüstri 4.0 tabanlı üretim ile öne çıkan Gökçelik, fuarda GDS depolama sistemleri ürünleri ile ilgi odağı olmayı başarıyor. 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Gökçelik, her yıl iştirak ettiği fuarda bu yıl da mekik sistemi, mobil depo ve insansız depolama sistemleri ile yeni teknolojik ürünlerini sergiliyor.