KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi personeli, hizmet içi eğitimlerle bilgi ve birikimini arttırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesine personele yönelik Yönetme Sanatı eğitimi verildi. Doç.Dr. Levent Vurgun tarafından verilen eğitimde, Kamu idaresi ve ofis yönetimi konusunda personele bilgiler verildi. Katılımcıların ilgi gösterdiği eğitim programı, yönetim süreçlerine dair teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük örneklerle de zenginleştirildi.

Gölcük Belediyesi yetkilileri, personelin bilgi ve yetkinlik düzeyini artırmaya yönelik bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirttiler.