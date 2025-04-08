Yatırımcılar 3 bin 932 liradan 3 bin 800 lira seviyelerine kadar düşen gram altında iniş çıkışların devam edip etmeyeceği merak etti. Altın piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın tarafında geri çekilmeler kaçınılmaz olacaktır. Ancak 12 aylık sürece baktığımız zaman 6 bin lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri piyasaları alt üst etti. Altın, borsa ve petrol başta olmak üzere küresel piyasalarda düşüşler yaşandı.

Katıldığı özel bir YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 3 bin 800 liranın altına gerileyebileceğini söyledi.

Kısa vadede geri çekilmelerin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Memiş, orta ve uzun vadede ise altının değer kazanmaya devam edeceğini öngördü. Memiş, konuşmasında şunları kaydetti:

Gram altın tarafında geri çekilmeler kaçınılmaz olacaktır. Gram altın şu an serbest piyasada 3 bin 800 lira seviyesinde. Geçtiğimiz hafta 3 bin 932 lira seviyesi görülmüştü. Trump'ın açıklaması sonrası ons altında yükseliş yaşandı.

Gram altın da bu yükselişlerden nasibini almış oldu. Ons altında kısa vadede 2 bin 750 dolar, devamında 2 bin 650 dolar seviyelerine kadar geri çekilme bekliyorum. Ancak orta ve uzun vadede yükseliş bekleniyor.

12 aylık sürece baktığımız zaman 6 bin lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Gram altın yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına bugüne kadar yüzde 30 getiri sağladı. Satış için çok erken. Hatta altın almaya devam edilmeli.