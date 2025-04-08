Meksika'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yaşanan gelişmede, Meksika'da kuş gribinden ilk ölüm kayda geçti..

ENFEKSİYONU ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLDU

Coahuila eyaletinde 3 yaşında bir kız çocuğu H5N1 kuş gribinden hayatını kaybetti.

Eyalet Sağlık Bakanı Eliud Aguirre, kız çocuğunun sabah erken saatlerde öldüğünü ve enfeksiyonun çoklu organ yetmezliğine neden olduğunu söyledi.

"HASTAYLA YAKIN TEMASI OLAN TÜM BİREYLERİ İZLİYORUZ"

Aguirre, "Hastayla yakın teması olan tüm bireyleri izliyoruz ve enfekte olup olmadıklarını belirlemek için testler yapıyoruz. Şu ana kadar hiç kimsenin testi pozitif çıkmadı" dedi.