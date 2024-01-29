Anne sütü, yaşamlarının ilk ayları boyunca bebeklerin temel besin ihtiyaçlarını karşılarken emzirme; anne ile bebek arasında önemli bir bağ kurulmasında da rol oynuyor. Ancak kış aylarında grip gibi mevsimsel hastalıklar geçiren anneler, bebeklerini emzirirken endişeye kapılabiliyor. Uzm. Dr. Saide Kandil, “Emziren annelerin, gribal enfeksiyon kaynaklı olarak taşıdıkları virüsün veya yüksek ateşin, bebeklerine emzirme yoluyla geçmesi mümkün değil” dedi.

Bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca en güçlü besin kaynağı, şüphesiz ki anne sütüdür. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirtirken, bu sürenin 1 yaşa kadar uzatılması bebeğin genel sağlığına katkı açısından önem taşıyor. Ancak kış döneminde emzirme, mevsimsel hastalıkların etkisiyle verimsizleşebiliyor. Anneler, bebeklerine anne sütü yoluyla gribal enfeksiyon bulaştırabileceklerini düşünerek endişeleniyor.

Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Saide Kandil, gerekli tedbirleri alarak annelerin emzirmeye devam edilebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Gribe neden olan virüslerin emzirme yoluyla anneden bebeğe geçişi söz konusu değildir. Grip, anne sütünden çok havadan damlacık yoluyla ve yakın temasla bulaşmaktadır. Bu nedenle gribe yakalanan annelerin emzirmeyi bırakmalarını önermiyoruz. Bebekler için faydası saymakla bitmeyen anne sütünü kesmek, farkında olmadan bebeği hastalıklara karşı koruyan doğal bir kalkanı yok etmek anlamına geliyor. Bebekleri hastalıklardan koruyan anne sütü, içeriğindeki antikorlar ve hücreler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Anne sütüyle beslenen bebekler, üst solunum yolu enfeksiyonlarını çok daha hafif atlatıyor. Bunun gibi daha çok birçok faydası olan anne sütünün kesilmesi bebeğe yarardan çok zarar getirmektedir. Grip olan annelerin vücudundaki mikroplar bebeğe emzirme yoluyla geçmeyeceğinden, bu dönemde emzirmenin kesilmesi doğru değil. Anneler, hastalık döneminde kendilerini halsiz hissettiklerinde sütlerini sağarak bebeklerini beslemeye devam edebilir. Emziren anneler, grip olduklarında doktora danışmadan kendi başlarına ilaç kullanmamaya da dikkat etmelidir.”

“Emzirirken maske takmalı, bebeği öpmemeli”

Emziren bir anne, grip olduğunda ne yapmalı? Uzm. Dr. Saide Kandil, annelere şu tavsiyelerde bulundu:

Emziren annenin, nefesinin doğrudan bebeğe ulaşmaması için emzirirken maske takılmasına ve bebeğin öpülmemesine dikkat edilmeli.

Bebeğin, damlacık yoluyla havaya temas eden mikroplara maruz kalmaması için odanın içi belirli aralıklarla havalandırılmalı.

Hijyen kurallarına özellikle bu dönemde daha fazla dikkat edilmeli ve emziren anneler ellerini sık sık sabunla yıkamalı.

Emziren anneler, süt verdikleri için daha fazla sıvı alımına ihtiyaç duyar. Süt arttırıcı etkisi de bulunan su tüketiminin bu dönemde arttırılması ve özellikle C vitamini yönünden zengin meyvelerle beslenilmesi, gribal enfeksiyonların vücuttan atılmasına katkı sağlar. Protein yönünden zengin beslenmek de hem süt miktarını arttıracağı hem de bağışıklık sistemini güçlendireceğinden, kırmızı etin yanı sıra haftada 2-3 gün mutlaka mevsim balığı, alerji durumu yoksa her gün yumurta tüketilmeli.

Bebeğin inek sütü alerjisi yoksa, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan evde yapılmış yoğurt gibi probiyotik içeren besinler de tüketilmeli.