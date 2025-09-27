Denizli Özel Egekent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, grip aşısı hakkında bilgilendirme yaptı. Sonbaharın serin rüzgarlarıyla birlikte influenza vakalarında artış gözlendiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, "Grip vakaları her yıl Eylül sonundan itibaren yükselmeye başlıyor, en yoğun dönemimiz ise Kasım – Ocak ayları arası oluyor. Hastalık özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Erken aşılama ile mevsimsel dalgaya karşı güçlü bir kalkan oluşturabiliriz" diye konuştu.

Risk grubundaki kişileri tek tek sıralayan Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, "65 yaş üstü bireyler, diyabet, kalp ve akciğer hastaları, hamileler ile sağlık çalışanları mutlaka aşılanmalı. Aşının ideal olarak Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması öneriliyor. Bağışıklık sisteminin koruyucu düzeye ulaşması için uygulamadan sonraki iki hafta kritik. Bu dönemi kaçıranların ise Aralık sonuna dek aşılanmaya devam edilebilecektir" ifadelerini kullandı.

Toplum bağışıklığının güçlenmesine dikkat çeken Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan, şu uyarılarda bulundu:

"Grip aşısı sadece bireysel değil toplumsal bir koruma sağlıyor. Aşılanma oranı arttıkça hastaneye yatış ve ağır komplikasyon riski dramatik biçimde azalıyor. Bu nedenle herkesin, özellikle risk altındaki yakınlarının sağlığı için kış gelmeden aşı randevusunu alması gerekiyor"