Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ VALİNİN EŞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

GÜLİSTAN DOKU’DAN 2020’DEN BU YANA HABER ALINAMIYOR

Tunceli’de üniversite eğitimi gören 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinde haber alınamaması üzerine ailesi, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelmişti. Aile, 6 Ocak 2020’de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen Doku’ya ulaşılamamıştı.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ESKİ VALİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği öne sürülen eski polis memuru Gökhan Ertok ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanmıştı.

Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı’nın yanı sıra Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov’un annesi Cemile Yücer, eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ve Tuncay Sonel’in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Uğurcan A., Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesinde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan B.Y. ve Y.E. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında bulunduğu belirlenen firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de Erzurum’da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

UMUT ALTAŞ ABD'DE YAKALANMIŞTI

Yurt dışında firari olarak aranan Umut Altaş, 22 Mayıs’ta ABD güvenlik birimleri tarafından yakalanmıştı. Adalet Bakanlığının girişimleri sonucunda Interpol üzerinden gerekli işlemler başlatılarak Altaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik hukuki süreç devreye alınmıştı.

Altaş, ABD’de ilk kez 30 Haziran’da hâkim karşısına çıkmıştı. Savunma avukatının dosyaya hazırlanmak için ek süre istemesini kabul eden mahkeme, duruşmanın 21 Temmuz’a ertelenmesine karar vermişti.

3 NOKTADA ARAMA BAŞLATILMIŞTI

ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın, Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler, 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.. Munzur Üniversitesi çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alan didik didik inceleniyor.