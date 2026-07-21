Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, Özgür Ömer Güner’i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.