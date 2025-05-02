Karacabey’de inşa edilecek olan Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu ve 4-6 Yaş Kur’an Kursunun temeli dualar eşliğinde atıldı.

Yoğun katılımın olduğu programa Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas’ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Fatih Camii İmam Hatibi Selahaddin Şimşek’in Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreninde konuşan Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, sahih dini eğitimin ve bilhassa Kur’an eğitiminin önemine dikkati çekti. İnşasına başlanan Kur’an Kursunun bu anlamda cami inşaatı kadar önem taşıdığını söyleyen Karabayır, Karacabey’de ihtiyaç duyulan ve uzun süredir eksikliği hissedilen eğitim kurumunun yapımına başlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, yarınlarımız olan çocukların küçük yaşta manevi değerlerle buluşmasının önemine değinerek, hafızlık eğitimi için de modern ve konforlu bir ortam oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Mekke’den canlı telefon bağlantısıyla törende konuşan Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah Karaca da temeli atılan kursun kısa sürede tamamlanacağını ayrıca yeni müftülük binasının da kısa süre sonra hizmete açılacağını belirtti.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın yaptığı duanın ardından kurban kesilerek tekbirler eşliğinde inşaata ilk harç döküldü.

Temel atma töreni pilav ve ayran ikramıyla son buldu.

Buna göre; Fatih Camii karşısında 4 katlı olarak Bin 173 m2 inşaat alanından oluşan Hafızlık Kur’an Kursu hayırseverlerin destekleriyle tamamlanacak. Kur’an Kursunda 30 hafız yatılı olarak eğitim alabilecek ayrıca 4-6 yaş kategorisinde 19 kişi, 12-17 yaş kategorisinde ise 40 öğrenci Kur’an eğitimi alma imkanına sahip olacak.