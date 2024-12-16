İngiliz The Sun gazetesi, "Esad'ın evinde AK-47 kullanan birliklerin şaşırtıcı görüntüleri" başlığıyla bu anları duyurmuştu. Bugün ise aynı köşkten, Esad'a ait tatil fotoğrafları yayımlandı.

Görüntülerde, maske takan ve AK-47 taşıyan savaşçılar, Esad'ın lüks yatak odası ve ebeveyn banyosundan geçerek köşkün eşyalarını inceliyor. Şifonyer üzerindeki eşyaları toplayan ve dolapları inceleyen savaşçılar, buldukları eşyaları dikkatlice yerine yerleştiriyor.

Ayrıca, muhalifler Esad’ın gençlik fotoğraflarını da köşkte bulup sosyal medya platformları ve Telegram kanallarında paylaşmaya başladılar.

Esad'a ait bu kareler, muhaliflerin Halep’in "özgürleştirildiğini" vurguladıkları paylaşımlarında yer aldı.