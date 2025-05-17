Polis ve özel güvenlik hayvanseverlere müdahale ederken, 7 kişinin iş aktinin fesh edildiği barınakta 13 gündür yeni personel alımı yapılıp yapılmadığı da hayvanseverlerin gündemine geldi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki barınakta köpekler itlaf edilmişti. Hayvanseverler önceki gece başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü. İçeri girmek isteyen hayvanseverlere özel güvenlik ve çevik kuvvet izin vermedi. Bu esnada arbede yaşandı.

Kısa süreli gerginliğe yol açan anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı açıklamada yaşanan olayın kişisel ya da partisel çıkar gözeten şahıslar tarafından kasıtlı olarak yapıldığını ifade ederek, "Olayın sorumlularıyla alakalı adli ve idari soruşturma başlattık. Gereken cezaları almaları için takipçisi olacağız" demişti.

Barınaktaki olaylar CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da gündemindeydi. Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde kayda alınan görüntüler ile ilgili olarak yaptığı açıklamayla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a yapılan itibar suikastının farkındayız. Belediye Başkanımız konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır. İlgili şahıslar mahkemeye verilmiştir. Erkan Başkanımızın hayvanseverliği Bursalıların bildiği bir gerçektir. Evinde ve belediye makam odasında çok sayıda kedi köpek beslemektedir. Tüm algı operasyonlarına karşı Belediye Başkanımızın yanındayız."

Kaynak: İHA