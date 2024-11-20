Bölgeyi etkisi altına alan yağmur nedeniyle Balıkesir’in Havran ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Etkili olması beklenen yağmur öncesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı mahalle, cadde, sokak ve okul bahçelerindeki mazgal ve yağmur suyu giderleri Belediye Başkanı Emin Ersoy’un talimatı temizlenmeye başlandı. Yapılan açıklamada ekiplerin 7/24 çalıştığı ve olumsuz hava şartlarından oluşabilecek her türlü sıkıntılı bir durumda vatandaşın Zabıta Birimi 0266 432 51 53 - WhatsApp Hattı 0532 432 74 73 numaralı telefonlara ulaşabileceği açıklandı.