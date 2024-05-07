Haydarpaşa açıklarında karaya oturan Liberya bandıralı ‘Alexis’ isimli yük gemisi kurtarılarak açığa yüzdürüldü.

Ukrayna’dan Mısır’a giden Liberya bandıralı ‘Alexis’ isimli yük gemisi, Haydarpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sabah saatlerinde karaya oturmuştu. Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamları olay yerine yönlendirildi. Karaya oturan gemi, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Kurtarılarak açığa yüzdürülen gemi dron ile görüntülendi.