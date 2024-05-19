Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 44 yaşındaki adam, devrilen traktörün altında kalması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi’nde bulunan fındıklık bahçesinde meydana gelen olayda, Zülküf Koçhan (44), traktörün devrilmesi neticesinde altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelmede Koçhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Koçhan’ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.