Belalan Mahallesi, Absut Yaylası mevkisinde 5 Eylül tarihinde trajik bir olay yaşandı. Bu acı hadiseye dair alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, sabah saatlerinde ailesine ait küçükbaş hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldı. Ancak çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi endişelenerek arama çalışmalarına başladı. Saat 16.30 sularında ise durumu ciddiyetle ele alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olayın meydana geldiği bölgede, 5 Eylül tarihinden itibaren başlatılan büyük çaplı arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. Özellikle Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdılar. Ancak ne yazık ki, uzun süren arama faaliyetleri sonucunda herhangi bir iz bulunamadı.

Emirhan'ın cansız bedeni, bu sabah erken saatlerde göl yüzeyine çıktı. Bu trajik haberi alan aile, hemen yetkililere haber vererek acı kayıplarını paylaştı. Emirhan Dolak'ın cenazesi, kıyıya alındı.

Şu an itibariyle olayın detaylarını inceleyen yetkililer, nedenleri ve ayrıntılarıyla ilgili soruşturmalarını sürdürüyorlar.