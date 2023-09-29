iPhone 15 serisi ürün siparişleri, Hepsiburada üzerinden ön siparişe açıldığı 22 Eylül’ün ilk dakikalarından şu ana kadar, geçen yıl gerçekleşen siparişler göre 10 kat artış gösterdi.

Ülkenin her yerinden ön sipariş veren Hepsiburada kullanıcılarının yüzde 95’ine 12 saat içinde iPhone 15 ürünlerinin teslimatını gerçekleştiren HepsiJET’in, 29 Eylül’ün ilk dakikalarından itibaren başlayan lojistik operasyon ile 81 ilde aynı anda rekor sürede teslimat yaptığı açıklandı. Kalan yüzde 5’lik teslimatın ise coğrafi ve hava şartlarına bağlı olarak gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yapılan açıklanmaya göre, iPhone 15 serisi ürünler için fiziksel satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşurken, e-ticaret platformu, Apple tutkunları için ön sipariş veren müşterilerin siparişlerini HepsiJET ayrıcalığı ve hızı ile kapılarında teslim ederek iPhone’un rekor sipariş alan modelini zahmetsizce ulaştırdı. 29 Eylül itibariyle başlayan Apple iPhone 15 serisi satışları Hepsiburada platformunda yoğun ilgiyle karşılaşırken, iPhone sevenler ürünleri e-ticaret platformundan satın almak için yarıştı. Apple müşterilerine özel Hepsiburada limitiyle, 3 taksit fırsatıyla ödeme kolaylığı sunan platform olduğunu duyurmuştu.

22 Eylül ön sipariş döneminde iPhone15 Pro serinin en çok satın alınan ürünü oldu. iPhone 15 serisi ürün siparişleri, Hepsiburada üzerinden ön siparişe açıldığı 22 Eylül’ün ilk dakikalarından şu ana kadar, geçen yıl gerçekleşen siparişler göre 10 kat artış gösterdi.