AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel Hocaköy İçme Suyu Barajı şantiyesinde incelemelerde ve son durum hakkında bilgilendirme yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel bugün Hocaköy İçme Suyu Barajı şantiyesini ziyaret eden Vekil Gürel;

“İnegöllü hemşehrilerimiz için son derece önemli olan, İnegöl Hocaköy Barajı, Bursa ili İnegöl ilçesinin 28,38 hm3/yıl içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bu haseble , projenin hayata geçmesi başından bu yana öncelikli konularımız arasında yer alıyordu ve süreci ısrarla takip ettim. Konuyu sayın cumhurbaşkanımızın takdirlerine arz ettim sonrasında da o dönem bakanımız Bekir PAKDEMİRLİ ile defaaten görüşme yaptım. Neticesinde barajımızın yapım işi yeniden ihale edildi. Malumunuz, 164.248.025 TL bedelle Durmaz Yatırım İnşaat A. Ş be ortağı Pırlanta taah. İnş. SAN ve tic A. Ş ile 3.12.2021 tarihinde imzalanan sözleşme gereği, 13.12.2021 de inşaata devam etmek üzere şantiye kuruldu. Gördüğünüz üzere burada inşaat sürecinde yaşanan bazı aksaklıkları gidermek adına tarafları görüştürüp süreç hakkında bilgi aldık. Temennimiz aksilik olmaz, iklim şartları elverişli sürer ve iş bitim taahhüt tarihi 14.4.2026 Dan önce barajımız hizmete alınmış olur .” değerlendirmesinde bulunan Vekil Gürel baraj sahasında incelemelerde bulunarak, inşaat hakkında Dsi Bölge müdür Yrd ve yüklenici müteahhitten bilgi aldı. Heyete aynı zamanda bölge muhtarları, gazeteciler eşlik etti.

Temelden 100 metre yüksekliğe sahip olarak kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Hocaköy İçme Suyu Barajının, 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyordu. Baraj inşaatında bu güne kadar derivasyon tüneli imalatları ile dolusavak ve gövde sıyırma kazıları, dolusavak şev destekleme imalatları, ulaşım ve rölekasyon yolları ile enjeksiyon imalatları tamamlanarak %37 fiziki gerçekleşme sağlanan proje, daha önceki yüklenicinin ihaleyi fesih cihetine gitmesi ile tamamlanamamıştı. pandemi sürecinde ise hükümet sağlık riskleri ve ekonomik tedbirler kapsamında %50’si tamamlanmamış projeleri geçici olarak durdurma kararı aldığı üzere bir süre barajda çalışmalar durmuş idi. Hocaköy barajının, %37’si tamamlanmış olduğu halde Vekil Vildan Yılmaz Gürel’in bölgenin içme suyu ihtiyacının ehemmiyetini vurgulayan ısrar ve takibi neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİR’in destekleri ile projenin devamı için yeniden ihale edilmişti.

Son olarak“ Hemşehrilerinizin içme suyu akabinde de sulama suyu ihtiyacının karşılanması için süreçleri yakından izliyoruz. 20 yıldır binlerce şantiye hizmetini milletin hizmetine sunan hükümetlerimiz, bu çalışmayı da milletimizin hizmetine sunacaktır. Biz bize düşen tüm hamleleri yaptık. Yaptığımız bu çalışmalara göre, İnegöl Hocaköy Barajı’nın 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.” diyen Vekil YILMAZ GÜREL ilgili Bakan, kurum, kuruluş ve haziruna teşekkür etti.