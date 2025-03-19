Kırklareli-Edirne yolunda seyreden S.Y. yönetimindeki 39 FC 988 plakalı otomobil ile E.D.’nin kullandığı 22 FE 877 plakalı kamyon Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyü kavşağında çarpıştı. Kamyonun altında sürüklenen otomobilde bulunan sürücü ve babası otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

İtfaiye ekipleri, otomobilin kapılarını ve üst tavanını keserek araçtakileri kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı. Öte yandan, Otomobilde yolcu olarak bulunan yaralılardan yaşlı adam O.Y.’nin ayağına bastonunun saplandığı görüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.