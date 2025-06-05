Kurban Bayramı yaklaşırken Nilüfer Belediyesi, ilçedeki huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, bayram öncesi anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında huzurevlerinde kalan yaşlılarla bir araya gelen Altun, hem bayramlarını kutladı hem de onlarla uzun uzun sohbet etti.

Altun’un ziyaretleri samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yaşlılarla birebir ilgilenen, onların bayramlarını kutlayan Altun, sohbetleri sırasında onların istek ve düşüncelerini dinlemeyi de ihmal etmedi. Taleplerini dikkatle not alan Başkan Yardımcısı, huzurevi sakinlerinin daha konforlu bir yaşam sürdürebilmesi için belediye olarak gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında yaptığı kısa konuşmada Serpil Altun, herkesin bayramı sağlık ve huzur içinde geçirmesini dileyerek, “Kurban Bayramınızı huzur içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya, sizlerin yaşam koşullarını daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Yaşlılarla yapılan bu samimi buluşma, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluştururken, bayram öncesinde moral ve motivasyon açısından da önemli bir anlam taşıdı.