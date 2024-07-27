1970 yılından beri İstanbul’un Anadolu yakasında hizmet veren İçerenköy Meyve ve Sebze Hali için beklenen müjde geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla bölgesine taşıyacağı hal için çalışmalarına aralıksız devam edilen projenin yüzde 90’ı tamamlandı. Yakın zamanda 460 bin metrekarelik yeni alanına taşınması beklenen halin boşalacak arazisi ile Ataşehir’e de devasa yeni bir yeşil alan daha kazandırılmış olunacak.

Yıllardır çözümü sağlanamamış olan İçerenköy Meyve Sebze Hali’nde bölge halkının beklediği müjde geldi.

1970 yılından beri İstanbul’un Anadolu Yakası’nda hizmet veren hal, zamanla yerleşim yerlerinin ortasında kalmasından kaynaklı başta trafik ve çevre kirliliği olmak üzere çeşitli sorunlara yol açıyordu.

54 yıl sonra taşınıyor

Bölge halkının da tepkileri sonrasında geçtiğimiz yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçmiş hazırlanan proje ile halin Tuzla’ya taşınması planlanmıştı.

Proje kapsamında İçerenköy’de 54 yıldır faaliyet gösteren meyve ve sebze halinin yeni yeri Aydınlı’daki 460 bin metrekarelik araziye kurulacak mega kompleks olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da seçimden önce müjdesini verdiği dev taşınma için çalışmalar aralıksız devam ederken bölge halkının beklediği güzel haberi ise Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel paylaştı.

Projenin yüzde 90’ı tamamlandı

Tuzla’daki yeni hal alanına giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, “Kıymetli Ataşehirliler sevgili komşularım, yağmur çamur demeden sizler için çalışıyoruz. Hepinizin merakla beklediği İçerenköy’deki hal binasının ne zaman taşınacağı sorusuna cevap bulmak için bugün Tuzla’dayız. Yapmış olduğumuz incelemelerde öğrendik ki, 460 bin metrekarelik alana kurulacak olan ve 236 bin metrekare kapalı alan bulunan yeni hal binasının yüzde 90’ı tamamlanmış.” dedi.

Trafik çilesi sona erecek

Halin Ataşehir’den taşınmasının ardından, bölgede trafik sorunun çözüleceğine de dikkat çeken Adıgüzel, “Halin taşınmasıyla birlikte uzun zamandır kangren haline dönüşen trafik sorunu da çözülmüş olacak ve Ataşehirliler rahat nefes alacak.” diye konuştu.

Şehre nefes aldıracak 62 bin metrekarelik yeşil alan ortaya çıkacak

Hal binasının en hızlı şekilde Tuzla’ya taşınması için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini de vurgulayan Adıgüzel, ‘Ekrem Başkanımızın vermiş olduğu müjdenin takipçisiyiz. Proje tamamlandıktan sonra Ataşehirimiz, mükemmel bir 62 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazanacak. Hal binamızın yerinde kültür merkezleri, eğitim alanları, hizmet alanları ve yoğunlukla yeşil alanların olduğu büyük bir kompleks hayata geçecek. İçerenköyümüz, Ataşehirimiz devasa yeni bir yeşil alanla buluşacak” dedi.