Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Antalya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Hatay, Van, Zonguldak gibi birçok ili kapsayan operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüte finans sağladığı ve propaganda yaptığı tespit edilen toplam 298 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sırasında çok sayıda ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."