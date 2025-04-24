Marmara Denizi'nde yaşanılan 6.2 şiddetindeki depremin ardından devam eden artçı sarsıntılar, İstanbulluları tedirgin ediyor..

6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin ilk anından itibaren sahada olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son duruma ilişkin açıklama yaptı..

"ARTÇI SARSINTILAR AZALMA EĞİLİMİNDE"

AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik, Bilgilendirmeye de devam ediyoruz.

Bildiğiniz üzre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Şu ana kadar; en büyüğü 5.9 olmak üzere, 4 ve üzeri, 8 artçı deprem kaydedildi. AFAD Deprem Bilim Kurulu'muzun yaptığı değerlendirmeye göre: Bu artçıların 7'si depremden sonraki ilk 4 saatte kaydedildi.

Son 12 saatlik dilimde ise; 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi.

Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde, azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.

AFAD: ARTÇILAR BİRKAÇ HAFTAYA BİTECEK

AFAD'dan yapılan son açıklama göre 6,2'lik depremin ardından toplamda 291 artçı sarsıntı meydana geldi..

Artçı sarsıntıların son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu belirtilen açıklamada "Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir" denildi.