Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Alihan Kuriş’in ifadesine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik tarafından yürütülen soruşturmada, Kuriş yönetimindeki yapının FETÖ’nün kullandığı bölge sorumluluğu, şifreli haberleşme ve “ulak” sistemine benzer bir yapılanma oluşturduğu, ayrıca 100 milyar liranın üzerindeki kaynağı yurt dışına aktardığı tespit edilmişti.

DUDAK UÇUKLATAN MAL VARLIĞI

Soruşturma kapsamında, yapının Almanya’nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık büyük bir merkez kurduğu ve faaliyetlerini buraya taşımayı planladığı tespit edildi. Alihan Kuriş’in ailesi üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul bulunduğu da belirlenirken, örgütün yalnızca geçen yıl ülkedeki 82 dernek üzerinden 7,2 milyar liralık kayıt dışı gelir elde ettiği ortaya konuldu. Kuriş ise ifadesinde örgütün lideri olduğu yönündeki suçlamayı kabul etmedi.

BİLİNDİK MARKALAR DA VARDI

Kuriş’in liderliğini yaptığı belirtilen yapı; gıda, perakende, tekstil ve ulaştırma gibi birçok sektörde yüz milyarlarca liralık ekonomik büyüklüğe ulaştı. Soruşturma kapsamında Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve 500 milyon lira sermayeli ŞMS Kopuz Gıda’nın da aralarında bulunduğu 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Söz konusu şirketlere daha sonra kayyum atanmıştı.

"ADIMA KAYITLI GSM HATTI YOKTUR"

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detaylardan biri, milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Alihan Kuriş'in teknolojiyle olan mesafesi oldu. Kuriş, ifadesinde şahsi bir cep telefonu hattının bulunmadığını belirterek, "Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum" dedi. Kuriş, operasyonel talimatları aile bireylerinin telefonları üzerinden ilettiğini öne sürdü. Bu yöntemin ise iletişimin takip edilmesini önlemek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

"İKİ KEZ AYAKKABI ALDIM" DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve örgütün "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olarak tanımlanan, Ayakkabı Dünyası'nın ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile olan ilişkisi sorulduğunda Kuriş'ten şoke eden bir yanıt geldi. Kuriş, milyarlarca liralık kayıt dışı bütçeyi yönettiği iddia edilen Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürerek, "Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur" ifadesini kullandı. Oysa savcılık tespitlerine göre Akbacakoğlu, Kuriş'in en yakınındaki isimlerden biri ve yapının lobicilik faaliyetlerini organize eden isim olarak biliniyor.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE "HOCAEFENDİ" KILIFI

Kuriş, hiyerarşik yapıdaki üst düzey yöneticileri ve komisyon sorumlularını tanıyıp tanımadığı yönündeki sorulara ise "sosyal çevre" yanıtını verdi. Yapılanmada kilit roller üstlendiği belirlenen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze gibi isimler için "Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım" diyerek aradaki hiyerarşik bağı gizlemeye çalıştı. Kuriş, ifadesinde bu isimlerle hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını savundu.

AYLIK GELİRİ SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan eden Kuriş'in lüks yaşamı ve evinden çıkanlar da dikkat çekti. İkametinde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının "düğün takısı ve aile birikimi" olduğunu iddia eden Kuriş, örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut için "evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri" dedi.

Şüphelilerden yapılanmanın Almanya sorumlusu Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedi ise "gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınan teminat" olarak niteledi.

REDDETTİĞİ SUÇLAMALAR

Milyarlık para trafiği, yurtdışına çıkarılan paralar ve Almanya'da inşa edilen yapı merkezi hiç yokmuş gibi davranan Kuriş, suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Alihan Kuriş, kendisini dini bir figür olarak tanımlayarak, "Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim" dedi.

Ancak soruşturma dosyası; Kuriş'in bu "manevi" söylemlerinin arkasında 16 ayrı komisyon, 17 bölge sorumluluğu ve Almanya'da Hamas'ı lanetleyen gizli protokollerle dolu karanlık bir ajanda olduğunu ortaya koyuyor.

DÜN 200 KG ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul Ümraniye'deki bir kimya firmasının genel merkezinde ve otoparkında kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi. 358 bin 100 ABD doları (17 milyon 127 bin TL), 102 bin 300 avro ( 5 milyon 655 bin TL), 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Böylece toplam 1 milyar 403 milyon 782 bin TL ele geçirilmiş oldu.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKMIŞTI

Firar durumda bulunan kardeş Hilmi Tuna Kuriş’in evinde yapılan aramada 13 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Silahlar arasında Glock, CZ, Sig Sauer, Canik ve Wilson Combat markalı tabancaların bulunduğu belirtildi. Aramalarda ayrıca boş bir şarjör ile bir tabancanın içinde 8 fişek bulunan dolu şarjör de bulundu.