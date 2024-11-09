İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program için geldiği Balıkesir’de il güvenlik kurulu toplantısına katıldı. Yerlikaya basın açıklamasında, “Şehir eminleri terörle yandaş olamaz” dedi.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleşen ve 3 saat süren toplantı sonunda Bakan Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Konuşmasına birlik ve beraberlik mesajı ile başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Biz bu ebedi yurdu yedi düvele karşı savaşarak kurduk ve kurtardık. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü kim varsa bizi millet yapan bütün zenginliğimizle birlik ve kardeşlik içerisindeyiz. Anadolu’nun kapılarını açtığımız günden beri bir ve beraberiz. Bu topraklarda herkesin huzur ve güven içinde yaşaması devletimizin teminatı altındadır. Türk’ün de Kürt’ün de hakkını, hukukunu, huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir.” dedi.

Hiç kimsenin halkın verdiği emaneti istismar edemeyeceğini ifade eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Belediyeler yerel yönetimlerin feneridir. Ancak bu yetki halka hizmet için vardır. Hiç kimse halkın verdiği emaneti istismar edemez. Belediyeler hemşehrilerine hizmet için vardır. Ve belediyecilik her şartta hayatı kolaylaştırmak, şehrin gelişmesini sağlamak, vatandaşın yükünü hafifletmek için yapılır. Değerli arkadaşlar, belediyelerin var olma sebebi; şehrinde, ilçesinde, beldesinde yaşayan tüm hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Terör ve iltisakın hendeği değildir belediye. Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkmak, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece ama sadece mücadele edilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi kimsenin Türkiye’yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz. Değerli basın mensupları Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra çeşitli illerde eylemler gerçekleştirilmiş. Toplam 235 şüpheli yakalanarak buradaki bu eylemler vesilesiyle gözaltına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam iki yüz on yedi hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticilere hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.

Balıkesir’de yapılan güvenlik toplantısı hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, “Balıkesir’in asayişi, huzuru için yapılan çalışmaları 2024 rakamlarını şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli basın mensupları yılın ilk 10 ayında yani 1 Ocak ve 31 Ekim 2024 dönemini aynı tarihlerdeki 2023’le kıyasladığımız zaman Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 3.6 azalma olmuştur. Balıkesir’de ise bu azalma 6,1 olmuştur. Her zaman söylüyoruz. Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız hep bizden bunu duyuyor. Duymaya da devam edecek. Bizim birinci görevimiz önleyicilik. Daha sonra yakalamak, daha sonra adaleti teslim etmek. Şimdi kişilere karşı 10 önemli suçta Balıkesir’de evet 6.1 olay sayısını azaltmışız. Aydınlatma ise Türkiye ortalaması 97,9 Balıkesir’de yine aynı dönemde 98,5 olmuştur. Aydınlatma oranımız. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta olay sayısı Türkiye genelinde yine aynı dönemde yüzde 29,8 azalırken Balıkesir’de bu azalma yüzde 27 olmuştur. Ama şunu da ifade edelim. Türkiye genelinde yine aynı dönemde 5 hırsızlık türünde ortalama olay sayesinde yüzde 48 düşmüş. Yine Balıkesir’de de aynı ortalama yüzde 48 Balıkesir’de de düştüğünü Türkiye ortalamasıyla aynı düştüğünü söylemek istiyoruz. Peki mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı nedir diye sorarsak Türkiye genelinde aydınlatma oranı yüzde 14,6 artarak 81,3 olmuş. Balıkesir’de Türkiye ortalamasından bir puan yukarıda. 82,5 olmuştur. Bizim değerli arkadaşlarım Ülke İdare Amirlerimiz ve kolluğumuz, emniyet jandarmamızın performans kriterlerinden birisi hep ifade ediyoruz. Hapis yakalamayla ilgili çalışmalarımızda hep yarış halindeyiz. Bakın şunu ifade edelim. Yine 1 Ocak 31 Ekim 2024’te Balıkesir’deki emniyet ve jandarmamız 2 bin 863 hapis yakalama yapmıştır. Yüzde 85 şimdilik diyorum. Bir olan söz konusu. Çünkü arkadaşlarımız belirli suçlardan suçunu çekmiş, cezaevinden çıkanlar da dahil olmak üzere ve adli kontrolle henüz aramızda gezenler de dahil olmak üzere arkadaşlar göz açtırmayacak şekilde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyorlar. Ruhsatsız silahla ilgili her gittiğimiz şehirde ruhsatsız silahla ilgili Rakamları paylaşıyoruz. Bakın bin 565 Balıkesir güvenlik birimlerimiz Silah yakalamış bin 865 kişiye işlem yapmış" ifadelerini kullandı.

Ruhsatsız silah taşıma konusuna değinen İçişleri Bakanı Yerlikaya, “2 gün önce İçişleri Komisyonumuzdan İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu yasa tasarısı taslağı komisyonu da kabul edildi ve yakın zaman içerisinde genel kurula arzu gelecek ve orada biliyorsunuz ruhsatsız silahlarla ilgili bir tasarımız var. Genel kurula inşallah yasalaşırsa artık ruhsatsız silah taşımak eğer yakalanırsa hapisle ilgili bir sonucu katlanmak durumunda kalacak. Burada ben tüm yurttaşlarımıza da bunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Organize suç ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Yerlikaya, “Balıkesir organize suçlarla mücadelesinde aynı ülke genelinde kararlılığımız burada da devam ediyor. Yine yılın ilk 10 ayında 15 organize suç örgütüne 27 operasyon yapılarak bunlar çökertilmiş. 88 tutuklu 25 adli kontrol olduğunu da buradan ifade etmek istiyoruz. Biz vatandaşlarımızın iradesi, milletimizin iradesi, devletimizin gücünden başka bir güç tanımıyoruz. Uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel ne olursa olsun eğer suç işlemekte kibirlenen birisi varsa bilin ki en kısa zamanda onları bas savcılığımız güvenlik bilimlerimiz, valimizin koordinasyonunda. Bunlara şu ana kadar yapmış olduğumuz Türkiye genelindeki başarılı 751, bunun 15’i işte burada yapılmış. Tamamı ister şehir hayatında, emniyet bölgesinde ister kırsalda, jandarma bölgesinde olsun. Bunların nefesini kesmekte kararlıyız” diye konuştu.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de her türlü terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Terörle ilgili PKK, KCK terör örgütüyle ilgili Balıkesir’de 28 şehir operasyonu 11 tutuklu olduğunu, adli kontrol sayısının 6 olduğunu 11 teröristin etkisi hale getirildiğini paylaşmamız gerekiyor. Yine FETÖ’yle ilgili Balıkesir’de 14 tutuklu bu dönemde 17 adli kontrolün DEAŞ ile ilgili 3 tutuklu 7 adli kontrolün Sol terör örgütleri ile ilgili bir tutuklunun yapılan operasyonlarla sağlandığını belirtmemiz gerekiyor. 7 milyon 869 bin liralık yapılan bir operasyonda terörün finansmanıyla ilgili bir kaynağa el konulmuştur" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devem ettiğini bildiren Yerlikaya, “Uyuşturucu, zehir tacirleri, çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan, cüret eden uyuşturucu tacirlerine, kullanıcılarla kaç operasyon yaptık? Efendim 635 satıcılarla operasyon, 2 bin 978 kullanıcılarla ilgili yapılan bu operasyonlarda toplam 587 tutuklu Balıkesir’imizde 181 adli kontrol olduğunu söylemem gerekiyor. 155 kilogram uyuşturucu 176 bin 998 adet yine uyuşturucu 3 bin 184 adet kök olduğunu ele geçirilen uyuşturucu unsurlar olduğunu da söylemem gerekiyor” dedi.

NARVAS Projesine değinen Bakan Yerlikaya, “Size bir telefon tuşu kadar yakınız, 112 veya uyuma aplikasyonu aradığınız zaman gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz doğru olup olmadığını bize bırakın. Bunları bize söyleyin ki biz bunları daha kısa zamanda yakalayalım ve adalete teslim edelim diyoruz. Bugüne kadar Balıkesir’imizde bin 268 ihbarda bulunan vatandaşlarımıza da şükranlarımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’de gerçekleştirilen düzensiz göçmenle mücadele çalışmalarına da değinen Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göçmenle mücadeleyi tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de kesintisiz durmadan, duraksamadan yapıyoruz. Ülkeye girişi, kalışı, çalışması ve çıkışı. Yasal olmayan, yabancıya ne diyoruz? Kaçak göçmen. Ne diyoruz? Düzensiz göçmen diyoruz. Bunu kabul edemeyiz. Geldiğimiz günden beri bununla mücadele ediyoruz. Ve bunlara en büyük imkan sağlayan, imkân sağlayan göçmen kaçakçılığı organizatörler de hep gözlerimiz onların üzerinde. Bakın Balıkesir’de 96 operasyonla 67 bu dönemde yılın ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklanmış. 28 adli kontrol. Değerli arkadaşlar ülke genelinde bu kabine dönemde 6 bini geçtik. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine. Burada meydan okuyorum. Halen bu işi yapmaya cesaret olanlar varsa daha önce cezaevine gönderdiğimiz 6 bin arkadaşlarına kavuşmaları yakındır. Açık söyleyeyim. Tahammülümüz hiç yok. Üç saate aşkın bu toplamda bütün arkadaşlarımıza bu güzel şehrimizde halen botuyla veya aracıyla vesaire bunlarla göçmen kaçakçılığı, organizatörlüğü yapmaya cüret eden varsa hukuk kuralları içerisinde başlarına ne geleceğini hep beraber göreceğiz. Düzensiz göçle mücadelede bugüne kadar yakalanan 4 bin 101 sayısını görüyoruz. Sınır dışı edilen 677 deport edilen ve şimdilik üç mobil göç aracı olduğunu burada ne yapıyorduk? Umuma açık olan yerlerde düzensiz göç mü, düzenli göçmen mi, kimlik kontrolü, parmak izi kontrolleri yapıyorduk. Bu aracı valimizle de görüştük. Bu aracı 7’ye çıkarıyoruz. Peki 19 Temmuz 2023’te uygulamaya İstanbul’dan başladığımız mobil göç noktası aracı kaç oldu.270. Bugüne kadar o günden bugüne kadar kaç yabancının kontrolü burada yapıldı. 2 milyon 30 bin. Kaç? Bugüne kadar bu kontrollerde değerli arkadaşlar düzensiz göçmen çıktı. 151 bin. İlk defa başka bir rakamı söyleyeyim. Bu mobil göç noktasındaki yapmış olduğumuz 2 milyon 30 bin uygulamanın ilk dört ayında araza getirip parmak izi ve kimlik kontrolü yaptığımız yani onun kim olduğunu belirlemeye çalıştığımız yabancıların ilk dört ayda yüzde 74’ü düzensiz göçmen çıkıyordu. Peki bugünden geriye dört ayda yani son dört ayda bu rakam ne oldu? Yüzde 2,8 oldu. Mobil göç noktası araçlarımız değerli arkadaşlarım gerçekten çok büyük bir düzensiz göç ve mücadelemize bize üstünlük sağladı. Biz düzensiz göçle mücadelemizi insani ve vicdani olarak medeniyet değerlerimizin bize miras bıraktığı tarzda uyguluyoruz. Ama kamu güvenliğimizden kamu güvenliğimizden kamu düzenimizden de bu mücadeleyi yaparak asla tavizsiz olduğumuzu da herkese gösteriyoruz. Ve bu üç araçlara burada 2 bin 613 yabancının sorgulandığını 114 yabancının da düzensiz olduğunu ve geri gönderme merkezine gönderildiğini paylaşalım" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıca “Bir diğer özellikle altını çizerek odaklandığımız suç türü tefecilik. Balıkesir’de tefecilikle ilgili on operasyon yaptığımız 42 tutuklama, 14 adli kontrol ve 179 bin liraya aşkın bir paranın da ele geçirdiğini arkadaşlarımız bize raporladı ve sanal dünyada da siber dünyada da sanal devriyelerimiz hiçbir şekilde durmuyor. Terörle iltisaflı değerli arkadaşlar bilişim ödeme yasa dışı bahis ve çevremişi çocuk istismarıyla ilgili bin 170 tespit edilen bu hesaplarda terör ile bağlı 24 gözaltı 4 tutuklu; bilişim ödeme yasa dışı bahis 58 gözaltı 24 tutuklu; çocuk istismarıyla ilgili 15 gözaltı ve 2 tutuklunun gerçekleştirildiğini ve adalete teslim edildiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Bölgenin yaz nüfus artışına dikkat çeken Bakan Ali Yerlikaya, “Bir yaz nüfusumuz var ve çok önemli bir turizm destinasyonu. Yaz nüfusumuz bizim kendi nüfusumuzun neredeyse iki katına yakın ama böyle bir yerde bizim kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını düşürmeden iyi olduğumuzu çok daha iyi olmaya yönünde de karar olduğumuzu arkadaşlarımız da görüyoruz ve biz de onlardan devamlı onu istiyoruz. Devriye sayılarımızı bu yıl envanterimize emniyette jandarmadan 260’ün üzerinde araç girdiğini ifade etmek istiyoruz ve bu daha da artacak. Bu noktada valiliğimizin de şehrimizdeki bize inanan bizimle beraber bu başarıda da ortak olmak isteyen hayırsever iş insanlarımıza ve kurumlarımıza da ben teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu daha da artacak. Devriye sayılarımız önleyici jandarma ve emniyet gündüz ve gece arttırıyoruz. Her yerde olacağız. Trafikle ilgili aynı şekilde bire bir yani yüzde yüz artış ve yaka kameralarını önümüzdeki yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de denizde sahil güvenlik, karada jandarma ve emniyette yaka kameralarımız olacak. Biz vatandaşımızın bizim de bizim vatandaşımıza olan muamelatımızın tamamını geriye dönüp 30 gün kayıt altına alacağız. Balıkesirli hemşerilerimize de eli boş gelmediğimizi müjdeleyelim mi? Müjdeleyelim. İl emniyet müdürlüğü binamızı 2025 yatırım programına teklif edeceğiz de bunun inşallah takip edicisi olacağız bakanlık olarak vekillerimize beraber ve Bandırma ilçe emniyet müdürlüğü binamızı da aynı şekilde yatırım programına alacağız. Devam eden pek çok hükümet konaklarımız var. En az 20 kalem iç işleri ailemiz tarafından burada mülki idare amirleriyle ilgili hükümet konaklarıyla ilgili emniyet jandarma ve az da olsa sahil güvenlikle ilgili devam eden hizmet binalarımız var. Bunlar da inşallah 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine hep birlikte sunacağız” dedi.