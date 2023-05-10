T.C.

BURSA 8. İCRA DAİRESİ

2022/10615 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10615 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İl, Yıldırım İlçe, ARABAYATAĞI(Pasif) Mahalle/Köy, 4733 Ada, 31 Parsel, Bursa, Yıldırım ilçesi, Arabayatağı mah. 1. Burgu Sokak No:7 adresindedir.

Parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş üç katlı bina bulunmaktadır. Binanın her katında birer mesken bulunmaktadır. Binanın üzeri beton terastır. Çatı bulunmamaktadır. Binada asansör yoktur. Binaya demir doğramadan yapılmış kapıdan girilmektedir. Giriş holü seramik kaplıdır. Merdivenlerde kaplama yoktur.Isıtma kombi ile sağlanmaktadır.

Her bir mesken hol, salon, iki oda, mutfak banyo ve tuvalet ile bir balkondan oluşmaktadır. Hol, salon ve iki odanın zemini laminat parke, ıslak satıhlar seramik kaplıdır.Mutfak tezgahları mermerit olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır. Banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Daire kapıları çelik, iç kapılar ahşap panel, pencereler pvc den yapılmıştır.

Zemin kat ve 1. Kat brüt 90'ar m2, 2. Kattaki daire 100 m2 alanındadır.Bina ortalama 5 yaşındadır.

Taşınmaz şehir merkezine 4 km mt mesafede doğudadır. Bölgede her türlü kamu hizmetleri, sosyal yapılar bulunmaktadır. Yakın çevrede benzer nitelikte binalar vardır. Bölgede araç sayısı fazla olmadığından otopark sıkıntısı yaşanmamaktadır.

Özellikleri belirtilen gayrimenkulün şehirdeki konumu,ulaşım kolaylığı,alt ve üst yapı tesisleri, yıpranması, yapının teknik özellikleri dikkate alındığında günümüz emlakalım satım rayiçlerine göre4733 ada, 31 nolu parsel sayılı taşınmazın bina dahil toplam değerinin 29.01.2023 tarihinde;

Arsa değeri: 127,49 m2x 4.500,00 TL/m2 = 573.705,00 TL , Bina değeri: 280 m2 x 4.000 TL/m2=1.120.000,00TL, TOPLAM =1.693.705,00TL değerinde olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

Şerhler hanesinde:

Bina 30 parsele E:2,13 m2,3 nolu parsele D:3,37 m2, 8 parsele I:0,59 m2, 32 parsele G:116,23 m2, 33 parsele F: 23,27 m2, İmar Yoluna H: 33,83 m2 tecavüzlüdür. Denilmektedir.

Parsel üzerindeki binanın tecavüzlü olduğuna dair şerh bulunmakta ise de tecavüzlü bina yıkılmış yerine yeni bina inşa edilmiştir.

İmar Durumu: Dosya içerisinde mevcut imar durumunda;

Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Arabayatağı mah. 4733 ada, 31 parsel sayılı gayrimenkulün tamamının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde E:2,00 ola blok nizam sekiz katlı konut alanında kaldığı, Parsele müstakil bina izni verilmediği,komşu parsellerle şuyulama yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Adresi : Arabayatağı Mahallesi No:Bila Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü : 127,49 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli İmar Planı Dahilindedir

Kıymeti : 1.693.705,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2023 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 11:30

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 11:30

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(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.