Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 18 Ağustos 2025 Pazartesi gününden itibaren mısır alımlarına başlayacağını duyurdu. Ton başına 11 bin 300 TL olarak belirlenen alımlar, randevu sistemiyle gerçekleştirilecek ve sistem 16 Ağustos 2025’te erişime açılacak.ANKARA (İGFA) - TMO, 2025 yılı mısır alımlarına hafta başında başlayacağını duyurdu.

2025 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 4,9 artışla 8,5 milyon ton olacağı tahmin edildiğini belirten TMO, mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi.

Üreticilere, alım süreciyle ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar da aktarıldı.